هجوم جديد.. مسيّرتان تستهدفان مبنى أنابيب نفطي في بسكوف

أعلنت السلطات المحلية في بسكوف، عن تضرر مبنى أنابيب نفطي نتيجة هجوم بمسيّرتين.



وأضاف حاكم المنطقة ميخائيل فيديرنيكوف على تطبيق "تيليغرام" السبت، أن الهجوم ضرب خط أنابيب نفط بمنطقة بسكوف على حدود بيلاروسيا بعد وقوع انفجار.

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كما تابع أن "تحقيقاً أولياً أظهر أن هجوما بطائرتين مسيرتين ألحق أضرارا بمبنى إداري تابع لخط أنابيب نفطي في المنطقة".



أتت هذه التطورات بعد أيام من إعلان موسكو أنها سحقت بواسطة الطيران والمدفعية مجموعة هاجمت الاثنين الماضي، منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، في أخطر توغل في الأراضي الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا.