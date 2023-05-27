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عربي-دولي
لافروف: أوكرانيا دولة إرهابية يتم توجيهها كالدمية من لندن وواشنطن
Lebanon 24
27-05-2023
|
05:31
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مجال تعليقه على تهديدات أوكرانيا للرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا دولة إرهابية وإن سلطات كييف تقدم نفسها بهذه الصفة.
وشدد لافروف على أنه يتم تحريك الدمى في كييف، من لندن وواشنطن، لكن التصريحات الأوكرانية بأن بوتين "هو الهدف"، يدفع إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قد تفكران في مدى حصافة حكام كييف وتوازنهم العقلي.
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وأشار لافروف إلى أن روسيا تأمل، بأن تصدر عقوبات بحق قيادة أوكرانيا بعد تهديدها بتصفية الرئيس بوتين.
في وقت سابق، قال نائب رئيس الاستخبارات الأوكرانية، فاديم كيبيتسكي، إن الهدف الأول لجهازه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لأنه هو من ينسق ويقرر ما يحدث".
وأضاف في حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية: "الهدف الأول بالنسبة إلينا هو القضاء على القائد الذي يصدر الأوامر... بوتين". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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