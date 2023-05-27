أوكرانيا تطلب من ألمانيا تزويدها بصواريخ "بعيدة المدى"

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طلبت أوكرانيا رسميا من ألمانيا تسليمها صواريخ كروز "جو-أرض" من طراز "توروس" البالغ مداها 500 كيلومتر على الأقل.والسبت، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، "تلقينا طلبا من الجانب الأوكراني في الأيام القليلة الماضية"، من دون أن تذكر أي تفاصيل عن عددها، حسب "فرانس برس".وأكدت المتحدثة أن ألمانيا تلقت الطلب قبل عدة أيام، ورفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو توضيح مدى احتمال قيام ألمانيا بتزويد أوكرانيا بالصواريخ، وفقا لـ"رويترز".ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت برلين ستقبل أم لا، الأمر الذي من المتوقع أن يثير مناقشات حادة داخليا.وزادت الحكومة الألمانية بشكل ملحوظ من إمداداتها العسكرية إلى كييف في الأشهر الأخيرة، لكنها لاتزال متحفظة حيال تزويدها بصواريخ كروز أو دعم سلاح الجو الأوكراني والمساعدة في تسليم مقاتلات "إف-16" على سبيل المثال.ما هو صاروخ "توروس"؟توروس هو صاروخ كروز "جو-أرض" يتم حمله على متن مقاتلات طورته شركة ألمانية سويدية تحمل الاسم نفسه. ويسمح مداه بضرب أهداف بعيدة عن خط المواجهة الحالي في شرق أوكرانيا، حسبما ذكرت "فرانس برس".وتطلب أوكرانيا هذا النوع من الأسلحة منذ شهور، لكن دعم الحلفاء الغربيين ركز على الأسلحة قصيرة المدى.وإذا قامت ألمانيا بتزويد كييف بالصواريخ فستتبع خطى بريطانيا، التي أصبحت في وقت سابق من شهر مايو، أول دولة تزود كييف علنا بصواريخ كروز بعيدة المدى. (الحرة)