الدفاع الايرانية: من المستحيل للدفاع الجوي للعدو مواجهة صاروخ "خيبر"!

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اكد نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد محمد مهدي فرحي أن من المستحيل للدفاع الجوي للعدو مواجهة صاروخ "خرمشهر 4" (خيبر).وقال العميد فرحي في تصريح للقناة السادسة في التلفزيون الايراني "قناة خبر": اننا وفي ذروة العقوبات على بلادنا ، تمكنا من تحقيق العديد من النجاحات ، ومن بينها صاروخ "خرمشهر 4".واضاف نائب وزير الدفاع: "اليوم وصلنا إلى الجيل الرابع من صاروخ خرمشهر، الذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر ووزن رأسه الحربي 1500 كيلوغرام وطول رأسه الحربي حوالي 4 أمتار ويتم توجيهه في المرحلة المتوسطة".وقال العميد فرحي: بعد إطلاقه من منصة الإطلاق ، يتحرك هذا الصاروخ الى الأعلى وفقًا للخطة ، وعلى ارتفاع معين وبسرعة معينة ، يتم فصل الجسم عن الرأس الحربي الذي يبقى وحده فقط.وأضاف: بعد المرور بالخطوات المذكورة أعلاه ، يدخل هذا الصاروخ المرحلة المتوسطة حيث يتم ضبط المدى الرئيسي للصاروخ.