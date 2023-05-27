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عربي-دولي

الحكومة الألمانية: مئات الموظفين الألمان مجبرون على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو

Lebanon 24
27-05-2023 | 05:45
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أعلنت الحكومة الألمانية، أنّ "مئات الموظفين الألمان مجبرون على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو، يجبر ألمانيا على خفض موظفيها الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة".

وفي شهر نيسان الماضي من العام الحالي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، انها قررت طرد دبلوماسيين ألمان من روسيا فيما وصفته بخطوة متبادلة، بعد قرار للسلطات الألمانية بطرد المزيد من الموظفين الدبلوماسيين الروس في ألمانيا.
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وفي نيسان من العام الماضي، طردت ألمانيا "عددًا كبيرًا" من المسؤولين الروس. كما طردت روسيا 40 دبلوماسيا ألمانيا في وقت لاحق من ذلك الشهر.
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