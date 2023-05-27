هجوم بطائرتين مسيرتين.. انفجار قرب خط أنابيب النفط في بسكوف الروسية

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قال حاكم منطقة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف على تطبيق تلغرام، إن تحقيقا أوليا أظهر أن هجوما بطائرتين مسيرتين ألحق أضرارا بمبنى إداري تابع لخط أنابيب نفطي في المنطقة.وأضاف أن الانفجار، في منطقة نيفيلسكي بمقاطعة بسكوف، لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، بحسب ما ذكرت رويترز.وتابع فيديرنيكوف: "وفق المعلومات الأولية، تضرر المبنى في هجوم بواسطة طائرتين مسيرتين. والاستنتاجات النهائية ستكون موجودة بعد انتهاء عمل فريق الطوارئ في المكان".