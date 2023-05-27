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عربي-دولي

مجلس الأمن الصربي: الجيش لا يزال في حالة تأهب قصوى

Lebanon 24
27-05-2023 | 07:30
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أعلن مجلس الأمن الصربي، السبت، أن جيش صربيا لا يزال في حالة تأهب قصوى.

وجاء في بيان صدر عن المجلس في أعقاب جلسته اليوم السبت: "بسبب الاستخدام الوحشي للقوة من جانب (رئيس وزراء كوسوفو) ألبين كورتي وهياكله ضد الشعب الصربي في كوسوفو وميتوهيا، لا تزال القوات المسلحة الصربية في حالة تأهب قصوى".
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وأضاف البيان: "قوات "KFOR"/الناتو لم تقم بعملها وفق قرار 1244 الدولي والاتفاقية العسكرية الفنية في كومانوفو. رئيس الأركان ميلان مويسيلوفيتش مفوض بالحفاظ على الاتصال المباشر مع قائد قوة "KFOR" في محاولة لضمان قيام قوات "KFOR"/الناتو بعملها".

وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أمس الجمعة، الجيش الصربي في حالة تأهب قصوى بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا في ضوء خطوات بريشتينا أحادية الجانب. كما طالب فوتشيتش الناتو "بوقف العنف ضد الصرب على الفور" في كوسوفو وميتوهيا.

واحتلت قوات شرطة كوسوفو، أمس الجمعة، مباني بلديات ليبوسافيتش وزوبين بوتوك وزفيكان في شمال الإقليم باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وحاول الصرب المحليون منع قوات الأمن والمسؤولين من ألبان كوسوفو من الدخول إلى هناك، واندلعت اشتباكات أسفرت عن إصابة 10 أشخاص. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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