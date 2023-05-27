طالب البرهان باستبداله.. من هو المبعوث الأممي فولكر بيرتس؟

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وعزى البرهان في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبب وراء ذلك إلى أن بيرتس "أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة". بعد اقتراب انتهاء مهمة البعثة الأممية للسودان (يونيتامس) UNITAMS في الثالث من حزيران المقبل، طالب قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان الأمم المتحدة باستبدال المبعوث الخاص، فولكر بيرتس.وعزى البرهان في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبب وراء ذلك إلى أن بيرتس "أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة".

كما اتهمه بأنه "مارس التضليل" في تقاريره بقوله إن هناك إجماعا حول الاتفاق الإطاري.



ونقلت وسائل إعلام سودانية عن رسالة البرهان القول إنه "لولا إشارات تشجيع من جانب أطراف بينها بيرتس" ما كان لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "أن يتمرد".



فمن هو بيرتس، وما المناصب التي شغلها قبل منصبه الحالي مبعوثاً خاصاً للسودان؟



25 عاماً من الخبرة

عيّن بيرتس ممثلاً خاصاً للسودان ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) في 7 يناير/كانون الثاني 2021.



ويحمل إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاماً من الخبرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، فضلاً عن الخبرة العميقة في حل النزاعات والجغرافيا السياسية الإقليمية.



قبل تعيينه، شغل بيرتس منصب الرئيس التنفيذي ومدير SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) ، المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ، في برلين، من 2005 إلى 2020.

مبعوث إلى سوريا

ومن عام 2015 إلى عام 2018، شغل منصب الأمين العام المساعد، ثم مستشار أول للمبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، بما في ذلك منصب رئيس فرقة العمل المعنية بوقف إطلاق النار في سوريا التابعة لمجموعة دعم سوريا الدولية نيابة عن الأمم المتحدة.



وعمل بيرتس أيضاً كباحث ورئيس قسم في SWP من 1992 إلى 2005، وأستاذًا مساعدًا للعلاقات الدولية في جامعة هومبولت في برلين من 2007 إلى 2019.

أستاذ أكاديمي

بدأ حياته الأكاديمية كأستاذ مساعد في الجامعة الأميركية في بيروت (1991-1993). وهو حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة دويسبورغ في ألمانيا.



يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية وقد كتب على نطاق واسع عن السياسة الخارجية والأمنية والعلاقات الدولية والجغرافيا السياسية، فضلاً عن الديناميكيات والتحولات الإقليمية في الشرق الأوسط.