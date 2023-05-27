اشتباكات بين قوات إيرانية ومسلحين مجهولين قرب حدود أفغانستان

وقعت اشتباكات بين قوات حرس الحدود الإيرانية ومسلحين "مجهولي الهوية" على حدود ولاية نيمروز الأفغانية، السبت، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.



وقالت الوكالة إنه لم تتضح بعد أسباب وقوع الاشتباك.

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