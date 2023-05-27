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عربي-دولي

اشتباكات بين قوات إيرانية ومسلحين مجهولين قرب حدود أفغانستان

Lebanon 24
27-05-2023 | 07:28
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وقعت اشتباكات بين قوات حرس الحدود الإيرانية ومسلحين "مجهولي الهوية" على حدود ولاية نيمروز الأفغانية، السبت، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقالت الوكالة إنه لم تتضح بعد أسباب وقوع الاشتباك.
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