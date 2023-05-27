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عربي-دولي

بعد اصابته بالحمى.. اليكم جديد الوضع الصحي للبابا فرنسيس

Lebanon 24
27-05-2023 | 07:50
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استأنف البابا فرنسيس اليوم السبت أنشطته بعد يوم راحة بسبب إصابته بحمى كما أعلن الفاتيكان حيث سيشارك الحبر الأعظم بعدة لقاءات خاصة.

وأضاف الفاتيكان أن البابا البالغ من العمر 86 عاماً والذي أدخل الى المستشفى لإصابته بالتهاب رئوي قبل حوالى شهرين، لديه برنامج اجتماعات كامل.
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وامس الجمعة أعلن الناطق باسم الحبر الأعظم ماتيو بروني أن البابا الارجنتيني ألغى لقاءاته "بسبب إصابته بحمى وإرهاق عام".

وسيترأس البابا الأحد قداس عيد العنصرة وصلاة "ريجينا كايلي" (افرحي يا ملكة السماء) في الفاتيكان.

وسيلتقي الاثنين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.
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