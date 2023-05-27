صهر بوتين السابق معاقب.. مصادرة مريبة لأرضه بهولندا

استولى المدعون الهولنديون على قطعة أرض بالقرب من أمستردام، تعود لصهر فلاديمير بوتين السابق، رجل الأعمال الهولندي، جوريت فاسين، الذي كان متزوجاً من ماريا فورونتسوفا، الابنة الكبرى للرئيس الروسي.



وأظهر قيد في السجل العقاري الهولندي أن مكتب المدعي العام الوطني صادر قطعة الأرض في 12 أيار الجاري، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية واقتصادية وبيئية.



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بدورها، أوضحت هيلين أوفر دي ليندن، المحامية وخبيرة العقوبات، أن الاستيلاء يشير إلى أن صهر بوتين السابق من المحتمل أن يكون هدفاً لتحقيق ما، رغم أن السبب الدقيق للمصادرة لا يمكن التأكد منه من الوثائق العامة.



ولم يعلق المدعون الهولنديون على سبب الحجز أو ما إذا كان فاسين قيد التحقيق.



مصادرة لهاتفه وحاسوبه

في موازاة ذلك، أفادت شركة Proekt Media يوم الخميس نقلاً عن مصدر يعرف فاسين، أن الأخير الذي يعيش في موسكو، قد تم استجوابه من قبل السلطات في مطار شيفول لدى وصوله إلى هولندا مؤخراً.



وبحسب التقرير، قال الشخص إن المحققين استجوبوا فاسين للاشتباه في "التهرب من العقوبات" وصادروا حاسوبه وهاتفه المحمول، مضيفاً أنه عاد بسرعة إلى موسكو.



وقطعة الأرض خارج أمستردام وعلاقتها بفاسين معروفة للعامة، حيث وضع متظاهرون لافتات مناهضة لروسيا على الأرض بعد وقت قصير من بدء العملية الروسية في أوكرانيا عام 2022. في حين كشفت وثائق السجل العقاري الهولندية أنه تم الاستيلاء على قطعة الأرض كجزء من تحقيق جنائي، وفق تحقيق مشترك أجرته صحيفة "الغارديان" واثنتان من المؤسسات الإعلامية الأخرى.بدورها، أوضحت هيلين أوفر دي ليندن، المحامية وخبيرة العقوبات، أن الاستيلاء يشير إلى أن صهر بوتين السابق من المحتمل أن يكون هدفاً لتحقيق ما، رغم أن السبب الدقيق للمصادرة لا يمكن التأكد منه من الوثائق العامة.ولم يعلق المدعون الهولنديون على سبب الحجز أو ما إذا كان فاسين قيد التحقيق.مصادرة لهاتفه وحاسوبهفي موازاة ذلك، أفادت شركة Proekt Media يوم الخميس نقلاً عن مصدر يعرف فاسين، أن الأخير الذي يعيش في موسكو، قد تم استجوابه من قبل السلطات في مطار شيفول لدى وصوله إلى هولندا مؤخراً.وبحسب التقرير، قال الشخص إن المحققين استجوبوا فاسين للاشتباه في "التهرب من العقوبات" وصادروا حاسوبه وهاتفه المحمول، مضيفاً أنه عاد بسرعة إلى موسكو.وقطعة الأرض خارج أمستردام وعلاقتها بفاسين معروفة للعامة، حيث وضع متظاهرون لافتات مناهضة لروسيا على الأرض بعد وقت قصير من بدء العملية الروسية في أوكرانيا عام 2022.

ودعت اللافتات حينها بوتين إلى الإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، وحث فورونتسوفا على إخبار والدها بوقف الحرب في أوكرانيا.



وقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 1432 متراً مربعاً والواقعة في منطقة جنوب شرقي أمستردام، غير ملحوظة إلى حد ما.



في حين أن الأرض خالية حالياً، وتقدم فاسين في عام 2021 للحصول على إذن لبناء منزل وستة مبانٍ مكتبية صغيرة على الأرض.



وفي مارس 2022، أوقفت البلدية إجراءات التصريح على أساس "العلاقات الوثيقة" بين فاسين وبوتين.



لا يخضع للعقوبات

يذكر أن فاسين تزوج من ماريا فورونتسوفا في عام 2008، ولكن ورد أنهما انفصلاً. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الروسية، فإن الزوجين لديهما ابن يبلغ من العمر 10 سنوات.



وأُضيفت ابنتا بوتين البالغتان، ماريا وكاترينا، إلى قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أبريل 2022، بعد وقت قصير من بدء روسيا عمليتها الخاصة في أوكرانيا.