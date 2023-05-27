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عربي-دولي

قبيل ساعات من فتح صناديق الاقتراع.. كيف حشد أردوغان وكليجدار أوغلو أنصارهما؟

Lebanon 24
27-05-2023 | 08:04
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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو رسائل إلى أنصارهما قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، المقررة يوم غد الأحد.

وفي الجولة الأولى، حصل أردوغان على 49.52 في المئة من الأصوات، مقابل 44.88 بالمئة لأوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.
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وبينما يتمتع أردوغان بفرصة جيدة للفوز في جولة الإعادة بعد إخفاقه في تحقيق فوز مباشر في الجولة الأولى قبل أسبوعين، بات منافسه كمال كليجدار أوغلو يتبنى وعودا جديدة في محاولة لتغيير مسار السباق الانتخابي.

أردوغان يناشد "كل مواطن"

وجاء في تغريدة نشرها الرئيس التركي اليوم السبت على حسابه الرسمي في تويتر: "أناشد كل فرد في دولتي: فلنذهب غدا إلى صناديق الاقتراع معا من أجل انتصار تركيا العظيم. فدعونا نعكس الإرادة التي تجلت في البرلمان في انتخابات 14 أيار، بقوة أكبر بكثير هذه المرة."
كليجدار أوغلو يؤكد على الوعود

قبل بدء الصمت الانتخابي، نشر كليجدار أوغلو عدة مقاطع فيديو على حسابه الرسمي في تويتر، كشف فيها وعودا جديدة، وكتب: "بمجرد أن أتولى السلطة، سأقدم حلا نهائيا لديون بطاقاتكم الائتمانية. فخزينة دولتنا ستتولى ديونكم المتراكمة بسبب الكساد الاقتصادي الذي تسبب فيه أردوغان. ومعظم وعودي لا تحتاج إلى قوانين، لأن معظمها قرارات إدارية.
وتابع: "أواجه تعتيما، لا يمكنني إرسال رسائل قصيرة إلى المراسلين لإعلان برنامجنا.. هذا مخالف للديمقراطية والقواعد. وحقيقة الأمر هو الخوف، إنهم يستنفرون كل مؤسسات الدولة حتى لا يفقدوا السلطة. وهذه الانتخابات هي بمثابة اختيار الوجود والعدم، هي استفتاء."
 
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