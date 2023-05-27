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عربي-دولي

روسيا ترفض انتقادات أميركا لخطة نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

Lebanon 24
27-05-2023 | 08:15
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رفضت روسيا الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي جو بايدن لخطة موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، قائلة إن واشنطن تنشر منذ عقود مثل تلك الأسلحة النووية في أوروبا.

وأعلنت روسيا أنها تمضي قدما في أول عملية لنشر مثل هذه الأسلحة خارج حدودها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وقال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا إن نقل الأسلحة النووية بدأ بالفعل.
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وقال بايدن أمس الجمعة إنه استقبل بشعور "سلبي للغاية" التقارير التي تفيد بأن روسيا تمضي قدما في خطة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

ونددت وزارة الخارجية الأميركية بالخطة الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة في بيان "من الحق السيادي لروسيا وبيلاروسيا ضمان أمنهما بالوسائل التي نرى أنها ضرورية في ظل حرب مختلطة واسعة النطاق تشنها واشنطن علينا".
وأضافت "الإجراءات التي نتخذها تتفق تماما مع التزاماتنا القانونية الدولية".

وقالت الولايات المتحدة إن العالم يواجه أخطر التهديدات النووية منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 بسبب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أثناء الصراع في أوكرانيا، لكن موسكو تقول إن موقفها أسيء تفسيره.
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