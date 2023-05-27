الاردنيون يتحضرون لليوم الكبير.. والاحتفالات بدأت باكرا بزفاف ولي العهد





ويعيش الأردنيون حالة فرح ليست بعيدة عن عاداتهم وتقاليدهم الأردنية الشعبية بزفاف أكبر ابناء الملك عبد الله الثاني.

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ونشر ولي العهد على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطعا مصورا لزيارته إلى بلدة حرثا، حيث استقبلته الأسر الأردنية هنالك بالأهازيج والزغاريد الخاصة بالأفراح الأردنية الشعبية، حيث ظهر سموه وهو يرتدي "شماغا مهدبا" أهدته لسموه الحاجة ترفه عبيدات، والتي أعدته له بمناسبة قرب زفافه. يودع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الاردني حياة العزوبية، في الأول من حزيران المقبل في حفل زفاف ملكي يشارك به الأردنيون وأشقاء وأصدقاء.ويعيش الأردنيون حالة فرح ليست بعيدة عن عاداتهم وتقاليدهم الأردنية الشعبية بزفاف أكبر ابناء الملك عبد الله الثاني.ونشر ولي العهد على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطعا مصورا لزيارته إلى بلدة حرثا، حيث استقبلته الأسر الأردنية هنالك بالأهازيج والزغاريد الخاصة بالأفراح الأردنية الشعبية، حيث ظهر سموه وهو يرتدي "شماغا مهدبا" أهدته لسموه الحاجة ترفه عبيدات، والتي أعدته له بمناسبة قرب زفافه.

وتلت هذه الزيارة ليلة سمر لعريس الأردن مع رفاق السلاح، إذ كانت مميزة ولافتة مثل أفراح الأردنيين البسيطة، إذ اشتملت ليلة السمر التي أعدها ونظمها رفاق السلاح لولي العهد على "الهجيني" و"الدحية" وأغاني التراث الشعبية والدبكة، وتنافس الرفاق مع فريق يضم العريس في لعبة شد الحبل.



وسيقوم الملك عبد الله الثاني بتطبيق عادة أردنية سائدة في الأفراح الأردنية وهي "القرا" حيث يقوم الملك بإقامة عشاء للأردنيين في مضارب بني هاشم، وهي وليمة العرس وتطبيق للسنة النبوية الشريفة، وسيكون الحضور لهذه الليلة من مناطق الأردن كافة ومن شتى الأصول .

ويجتهد الأردنيون بفرحهم بسمو الأمير ولي العهد، حيث قررت الفاعليات الشعبية في القرى والبوادي والمدن الأردنية، عقد سهرات الفرح تزامنا مع الفرح الكبير، وتم توجيه الدعوات للمشاركة بهذه الاحتفالات.



فنانون عرب وأردنيون قرروا أن يشاركوا الأردنيين والأردنيات فرحهم بزفاف ولي العهد الأمير الحسين، فكان الموعد يوم الخميس المقبل في ملعب ستاد عمان وسط العاصمة، حيث سيشارك الفنان اللبناني راغب علامة والمصريان تامر حسني واحمد سعد، والأردنيتان ديانا كرزون وزين عوض بالليلة الكبيرة.