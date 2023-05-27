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عربي-دولي

السيسي: مصر الأكثر تأثرا بالأزمة في السودان وعلى الدول المانحة توفير الدعم

Lebanon 24
27-05-2023 | 11:00
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده هي الأكثر تأثرا بالأزمة في السودان، داعيا وكالات الإغاثة والدول المانحة لتوفير الدعم للدول المستضيفة للسودانيين.

وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر الفيديو في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المنعقدة بهدف بحث الأزمة الراهنة في السودان، اليوم السبت: "مصر الأكثر تأثرا بالأزمة في السودان والأكثر حرصا على إنهائها بأسرع وقت".
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وتابع: "التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب".

كما دعا السيسي وكالات الإغاثة والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، مضيفا أن "دول الجوار بحاجة للدعم حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم المساعدة للسودانيين".

وشدد على مواصلة التنسيق مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان للتخفيف من الوضع المتدهور.

وحول الجهود المصرية لإنهاء الأزمة نوه السيسي إلى أن "جهود مصر لإنهاء الأزمة في السودان تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة بما فيها الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية".

وشدد الرئيس المصري على الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق بين بلاده ودول الجوار لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان. (روسيا اليوم) 
 

المصدر: روسيا اليوم
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