القوات الروسية تعترض صواريخ ستورم شادو وهيمارس

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها اعترضت صاروخين بعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" البريطاني وعدة صواريخ من طراز "هيمارس" الأميركي.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت أيضا القوات الروسية اعترضت صواريخ هارم الأميركية الصنع ذات المدى الأقصر، وأسقطت 19 طائرة مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وكانت بريطانيا زودت أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدي المدى من طراز "ستورم شادو" في وقت سابق، فيما طلبت كييف من برلين تزويدها بصواريخ كروز من طراز "توروس"، غير أنه لم يعرف بعد ما إذا وافقت ألمانيا على طلب أوكرانيا.