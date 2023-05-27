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الناتو يحث كوسوفو على تهدئة التوترات مع صربيا

Lebanon 24
27-05-2023 | 09:47
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حث حلف شمال الأطلسي (الناتو) كوسوفو، السبت، على تهدئة التوترات مع صربيا، وذلك في اليوم التالي لدخول حكومتها عنوة إلى مباني البلدية لتنصيب رؤساء بلديات في مناطق سكانها من أصول صربية في شمال البلاد.
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وأدى ذلك لوقوع اشتباكات، الجمعة، بين شرطة كوسوفو والمحتجين المعارضين لرؤساء البلديات من أصل ألباني، ما دفع صربيا لوضع جيشها في أعلى درجات التأهب ونقل وحداتها إلى مناطق قريبة من الحدود.

وقالت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونجيسكو على تويتر: "نحث المؤسسات في كوسوفو على وقف التصعيد فوراً وندعو جميع الأطراف لحل الموقف من خلال الحوار".

وأضافت أن قوة حفظ السلام بقيادة الحلف في كوسوفو، والتي يبلغ قوامها 3800 فرداً، ستظل في حالة يقظة.
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