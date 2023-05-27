28
o
بيروت
29
o
طرابلس
19
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعدما فتح باب الطائرة.. المتهم يشرح ماذا حصل معه
Lebanon 24
27-05-2023
|
10:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
مشهد باب الطائرة مفتوحاً وهي في الجو أضحى خلال الساعات الماضية على كافة الشاشات ووسائل الإعلام حول العالم، واجتاح الفيديو منصات التواصل برمتها، منتشرا كالنار في الهشيم.
إذ لم يسبق أن شهد العالم حالة مماثلة إلا في ما ندر، وقلما استطاع أحد تصوير راكب يبث الذعر على متن الطائرة في الجو، ويفتح بابها قبل أن تهبط أرضاً.
Advertisement
فيما راح الركاب يصرخون، والأغراض تتطاير.
إلا أن الراكب المذعور الذي ألقي القبض عليه، أمس الجمعة، بعد أن حطت طائرة الركاب التابعة لشركة آسيانا، في مدينة دايجو، أقر بالسبب الذي دفعه للقيام بهذا التصرف المجنون، على ارتفاع نحو 213 مترا فوق الأرض، ما تسبب في حالة ذعر رهيبة على متن تلك الرحلة.
وقال الرجل الأربعيني للشرطة إنه أقدم على فتح الباب لأنه شعر بضيق في التنفيس والاختناق، وأراد النزول بسرعة. كما أوضح أنه كان يمر بمرحلة عصيبة ويعاني من التوتر، لاسيما بعدما خسر عمله، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
إلى ذلك، زعم أن الرحلة استغرقت وقت أطول مما ينبغي لأن قائد الطائرة كان يقود ببطء!
وهبطت الطائرة "إيرباص إيه 321-200" بسلام وأظهر جدول رحلات المطار أنها انطلقت من جزيرة العطلات جيجو قبل ساعة، بحسب وكالة "رويترز".
فيما أكد مسؤول في إدارة الإطفاء في دايجو أن أحداً لم يصب بأذى، لكن تسعة أشخاص، وجميعهم من المراهقين، نقلوا إلى المستشفى بعد معاناتهم من مشاكل في التنفس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
01:40 | 2023-05-27
27/05/2023 01:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
01:45 | 2023-05-27
27/05/2023 01:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
04:01 | 2023-05-27
27/05/2023 04:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
00:56 | 2023-05-27
27/05/2023 12:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
Lebanon 24
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
15:20 | 2023-05-26
26/05/2023 03:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2023-05-27
لهذه الأسباب.. فوز اردوغان في انتخابات الاعادة محسوم
11:45 | 2023-05-27
أنتم على موعد مع ظاهرة فلكية غدا الأحد.. هذا ما سيحدث عند الظهر
11:39 | 2023-05-27
قتلى في اشتباكات بين طالبان وحرس الحدود الإيراني
11:30 | 2023-05-27
موسكو تحذر من خطورة استفزازات كوسوفو ضد الصرب على أمن منطقة البلقان
11:00 | 2023-05-27
السيسي: مصر الأكثر تأثرا بالأزمة في السودان وعلى الدول المانحة توفير الدعم
10:57 | 2023-05-27
عشية جولة الاعادة.. أردوغان يغفو خلال لقاء تلفزيوني مباشر (فيديو)
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
27/05/2023 19:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
27/05/2023 19:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
27/05/2023 19:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact