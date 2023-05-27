وفد سعودي يزور سوريا.. فتح السفارة بند أساس

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وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح السفارة السعودية في سوريا، إلى العاصمة دمشق، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وذكرت الوكالة أن ذلك يأتي "إنفاذاً" لقرار السعودية "استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية" بسوريا.وأضافت أن الفريق الفني السعودي، برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، التقى بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق.