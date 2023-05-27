سلطان عمان يزور طهران لبحث التطورات الإقليمية



وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

Advertisement وأضافت: "يستقبل الرئيس رئيسي السلطان هيثم بن طارق رسمياً في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي بطهران مساء غد الأحد".

وتابعت: "تأتي الزيارة في إطار المشاورات الجارية بين البلدين لمناقشة مختلف التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية". يصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإيرانية طهران، غدا الأحد، في زيارة تستمر يومين لبحث التطورات الإقليمية.وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأضافت: "يستقبل الرئيس رئيسي السلطان هيثم بن طارق رسمياً في مجمع سعد آباد الثقافي التاريخي بطهران مساء غد الأحد".وتابعت: "تأتي الزيارة في إطار المشاورات الجارية بين البلدين لمناقشة مختلف التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية".

وتتمتع عُمان بعلاقات وثيقة مع إيران، وكثيراً ما تولت أدوار الوساطة في النزاعات الإقليمية أو في النزاعات بين طهرانوالحكومات الأخرى، في العالم العربي وفي الغرب.

وأمس الجمعة، أعلنت سلطنة عمان، التوصل لاتفاق بين إيران وبلجيكا للإفراج المتبادل عن الرعايا المتحفظ عليهم في البلدين.