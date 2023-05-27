Advertisement

عربي-دولي

عشية جولة الاعادة.. أردوغان يغفو خلال لقاء تلفزيوني مباشر (فيديو)

Lebanon 24
27-05-2023 | 10:57
A-
A+
Doc-P-1071377-638208073030650001.jpg
Doc-P-1071377-638208073030650001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو منتشر على تويتر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغفو على الهواء خلال لقاء تلفزيوني مباشر على قناة تركية.

وكان أردوغان يتلقى سؤالا من المذيعة قبل أن تصيبه حالة من النعاس للحظات، مما جعل القناة تضطر لتغيير زاوية الكاميرا على الفور، فيما واصلات المذيعة كلامها موجهة أنظارها نحو زميلها، الذي كان يشاركها في الحوار.
Advertisement
وجاءت المقابلة التلفزيونية قبل ساعات قليلة من خوض أردوغان جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، المقررة يوم غد الأحد.

وسبق أن التقطت عدسات الكاميرا الرئيس التركي وهو يستسلم للنوم في عدة مناسبات.

ويواجه أردوغان (49.52 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى)، منافسه كمال كليجدار أوغلو (44.88 في المئة)، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2023-05-27
11:45 | 2023-05-27
11:39 | 2023-05-27
11:30 | 2023-05-27
11:00 | 2023-05-27
10:30 | 2023-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website