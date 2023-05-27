عشية جولة الاعادة.. أردوغان يغفو خلال لقاء تلفزيوني مباشر (فيديو)

أظهر مقطع فيديو منتشر على تويتر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يغفو على الهواء خلال لقاء تلفزيوني مباشر على قناة تركية.



وكان أردوغان يتلقى سؤالا من المذيعة قبل أن تصيبه حالة من النعاس للحظات، مما جعل القناة تضطر لتغيير زاوية الكاميرا على الفور، فيما واصلات المذيعة كلامها موجهة أنظارها نحو زميلها، الذي كان يشاركها في الحوار.

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وجاءت المقابلة التلفزيونية قبل ساعات قليلة من خوض أردوغان جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، المقررة يوم غد الأحد.



وسبق أن التقطت عدسات الكاميرا الرئيس التركي وهو يستسلم للنوم في عدة مناسبات.



ويواجه أردوغان (49.52 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى)، منافسه كمال كليجدار أوغلو (44.88 في المئة)، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.