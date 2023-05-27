27
o
بيروت
28
o
طرابلس
17
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أنتم على موعد مع ظاهرة فلكية غدا الأحد.. هذا ما سيحدث عند الظهر
Lebanon 24
27-05-2023
|
11:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد سماء مكة المكرمة غدا الأحد ظاهرة فلكية سنوية، تتمثل بتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة، ما يتسبب باختفاء ظل الكعبة وجميع الأجسام الموجودة في منطقة التعامد.
وستتعامد الشمس فوق الكعبة للمرة الأولى خلال العام 2023، غدا الأحد الساعة 12:18 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك بحلول أذان الظهر.
Advertisement
وأوضحت الجمعية الفلكية في جدة، أن لحظة التعامد ستصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها بمقدار 90 درجة تقريبا، ما سيؤدي إلى اختفاء ظل الكعبة تماما، وكذلك ظلال جميع الأجسام في مكة، ليصبح ظل الزوال صفرا.
ونوهت بأن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا وجنوبا تشهد ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.
وتشهد سماء مكة المكرمة ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين سنويا، نتيجة ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، ما يؤدي إلى انتقال الشمس "ظاهريا" بين مداري السرطان شمالا والجدي جنوبا، مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس.
ونتيجة لموقع الكعبة المميز بين خط الاستواء ومدار السرطان، تتشكل هذه الظاهر مرتين الأولى عند انتقال الشمس من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو من كل عام، والثانية عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو من كل عام. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
01:40 | 2023-05-27
27/05/2023 01:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
04:01 | 2023-05-27
27/05/2023 04:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
01:45 | 2023-05-27
27/05/2023 01:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
00:56 | 2023-05-27
27/05/2023 12:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
Lebanon 24
سكاكين وجرحى... اشكال داخل العائلة الواحدة
15:20 | 2023-05-26
26/05/2023 03:20:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:45 | 2023-05-27
تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في دارفور
14:30 | 2023-05-27
في غرب ليبيا... ضربات جوية جديدة على "مواقع مهرّبين"
14:15 | 2023-05-27
تصريح سفير جزائري يثير غضبا في تونس... اليكم التفاصيل
14:00 | 2023-05-27
ما تداعيات عدم رفع سقف الدين الأميركي بحلول 5 حزيران؟
13:56 | 2023-05-27
هكذا دفن بوتين قوات كييف في أرتيوموفسك (باخموت)
13:18 | 2023-05-27
بعد 5 سنوات من الاحتجاز في بلجيكا.. عودة دبلوماسي إيراني إلى بلاده من هو؟
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
27/05/2023 21:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
27/05/2023 21:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
27/05/2023 21:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact