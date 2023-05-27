Advertisement

عربي-دولي

قتلى في اشتباكات بين طالبان وحرس الحدود الإيراني

Lebanon 24
27-05-2023 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1071392-638208106661232343.jpg
Doc-P-1071392-638208106661232343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بحدوث "اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني ومسلحين مجهولي الهوية قرب الحدود الأفغانية".

 
وقالت وكالة (تسنيم) للأنباء إن الاشتباكات بين قوات حرس الحدود الإيرانية ومسلحين "مجهولي الهوية" وقعت على حدود ولاية نيمروز الأفغانية، مؤكدة أن حرس الحدود الإيراني وحركة طالبان الأفغانية يجتمعان حاليا للتحقيق في أسباب التوتر.
Advertisement
 
 
بدوره، أكد حرس الحدود الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية وقوع اشتباكات مع قوات طالبان، أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين بعد محاولة اقتحام الأراضي الإيرانية وانتهت بعد تواصل السفارة الإيرانية مع مسؤولين في حكومة طالبان.
 
 
من جهتها، تحدثت قناة "نظامي نيوز" على تلغرام عن سقوط 12 قتيلا على الأقل من عناصر طالبان.
 
 
واتهمت حكومة طالبان الأفغانية جنودا إيرانيين بـ"المبادرة بإطلاق النار على الحدود". 
 
 
في المقابل، قال نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي،إن قوات تابعة لحركة "طالبان" أقدمت على إطلاق النار صوب مقر للشرطة جنوب شرقي البلاد.
 
ونقلت وكالة إرنا، عن العميد قاسم رضائي، أن قوات طالبان أطلقت النار صوب مقر للشرطة في منطقة "ساسولي" الحدودية المحاذية لأفغانستان، الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.

ووصف القائد الأمني الإيراني، هذه الخطوة من قبل حركة "طالبان"، بأنها تعد "انتهاكا لمعايير حسن الجوار والقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "القوات الطالبانية استخدمت أنواع السلاح عند استهداف مقر الشرطة في ساسولي، وقد واجهت ردا حاسما من قبل قوات حرس الحدود الإيراني البواسل والشجعان".
 
وأوضح العميد قاسم رضائي أنه "عقب حادث إطلاق النار هذا، وجّه قائد حرس الحدود في ساسولي التحذيرات اللازمة وفقا للبروتوكولات الحدودية إلى قوات طالبان، لكن تجددت المواجهة قبل ساعات وهي متواصلة". (سبوتنيك + العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:45 | 2023-05-27
14:30 | 2023-05-27
14:15 | 2023-05-27
14:00 | 2023-05-27
13:56 | 2023-05-27
13:18 | 2023-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website