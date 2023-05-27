قتلى في اشتباكات بين طالبان وحرس الحدود الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بحدوث "اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني ومسلحين مجهولي الهوية قرب الحدود الأفغانية".





وقالت وكالة (تسنيم) للأنباء إن الاشتباكات بين قوات حرس الحدود الإيرانية ومسلحين "مجهولي الهوية" وقعت على حدود ولاية نيمروز الأفغانية، مؤكدة أن حرس الحدود الإيراني وحركة طالبان الأفغانية يجتمعان حاليا للتحقيق في أسباب التوتر.

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بدوره، أكد حرس الحدود الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية وقوع اشتباكات مع قوات طالبان، أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين بعد محاولة اقتحام الأراضي الإيرانية وانتهت بعد تواصل السفارة الإيرانية مع مسؤولين في حكومة طالبان.

من جهتها، تحدثت قناة "نظامي نيوز" على تلغرام عن سقوط 12 قتيلا على الأقل من عناصر طالبان.

واتهمت حكومة طالبان الأفغانية جنودا إيرانيين بـ"المبادرة بإطلاق النار على الحدود".

في المقابل، قال نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي،إن قوات تابعة لحركة "طالبان" أقدمت على إطلاق النار صوب مقر للشرطة جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة إرنا، عن العميد قاسم رضائي، أن قوات طالبان أطلقت النار صوب مقر للشرطة في منطقة "ساسولي" الحدودية المحاذية لأفغانستان، الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.



ووصف القائد الأمني الإيراني، هذه الخطوة من قبل حركة "طالبان"، بأنها تعد "انتهاكا لمعايير حسن الجوار والقانون الدولي"، مشيرا إلى أن "القوات الطالبانية استخدمت أنواع السلاح عند استهداف مقر الشرطة في ساسولي، وقد واجهت ردا حاسما من قبل قوات حرس الحدود الإيراني البواسل والشجعان".

وأوضح العميد قاسم رضائي أنه "عقب حادث إطلاق النار هذا، وجّه قائد حرس الحدود في ساسولي التحذيرات اللازمة وفقا للبروتوكولات الحدودية إلى قوات طالبان، لكن تجددت المواجهة قبل ساعات وهي متواصلة". (سبوتنيك + العربية)