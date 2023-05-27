تركيا تحبس أنفاسها وتدخل صمتا انتخابيا قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

كتبت روسيا اليوم: دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارا من السادسة مساء السبت بالتوقيت المحلي عشية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.



ويحبس الأتراك أنفاسهم قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو، لانتخاب رئيس تستمر ولايته 5 سنوات.

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وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (5:00 بالتوقيت العالمي) وتغلق في الخامسة مساء (14:00 بالتوقيت العالمي) غدا الأحد.



يذكر أن أردوغان حصل على 49.5% من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 44.9% لمنافسه كمال كيليشدار أوغلو، في جولة اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيها 87.04%.



ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت (عدد سكان تركيا 85 مليون نسمة)، حيث يتوزع الناخبون على 192 ألف مركز اقتراع.



يذكر أن 3.4 ملايين ناخب في الخارج أجروا تصويتا مسبقا للجولة الثانية.



ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاقتراع في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التركية، مباشرة بعد بدء الفرز، على عكس الجولة الأولى التي كانت تضم 4 مرشحين.

وكان قد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن النساء في البلاد لم تخسر حقوقهن منذ 21 عاما، موجها رسالة إلى زعيم تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.

وقال أردوغان في كلمة له أمام تجمع جماهيري في منطقة بيكوز في اسطنبول: "هؤلاء المنافقون (يقصد المعارضة)، يقولون "ستخسر النساء حقوقهن".. باي باي كمال (كيليتشدار أوغلو)! لم تخسر النساء حقوقهن في هذا البلد منذ 21 عاما، بينما كان مساعدوك يجبرون فتياتنا على خلع الحجاب في المدارس والجامعات".

ودعا أردوغان الناخبين الأتراك وأنصاره، إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت بكثافة في الانتخابات، لتحقيق "النصر الكبير والتاريخي".



وأمس الجمعة، ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النساء التركيات أن يؤجلن كل الأعمال ويحضرن للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.



وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد نظمه الفرع النسوي لحزب العدالة والتنمية: "لقد سرت معكم في مسيرتي السياسية التي امتدت 40 عاما، ووصلت إلى ما وصلت إليه بدعاء الأمهات".



وأضاف: "النساء هن أبطال النضال من أجل الوطن والأمة".



كما ربط الجولة الثانية من الانتخابات بذكرى سقوط القسطنطينية، قائلا: "يوم الأحد سنحقق النصر، ويوم الاثنين سنحتفل بفتح اسطنبول".

الى ذلك، قال المرشح الرئاسي لتحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، اليوم السبت، إنه إذا تم انتخابه رئيسا في الانتخابات التركية التي تجرى الأحد، فسوف يضمن بث المباريات على قناة التلفزيون الرسمي "تي آر تي" بدون تشفير.

وكتب كليجدار أوغلو في حسابه على موقع "تويتر": "من أولى المراسيم التي سأوقعها بعد الفوز في الانتخابات ضمان بث المباريات على قناة "تي آر تي" بدون تشفير، لأنهم سرقوا ملذات الأمة الصغيرة، وهكذا سوف تتصالح الأمة مع "تي أر تي" وستكون حقا قناة الأمة".



ولتنفيذ هذا القرار سيتوجب على القناة شراء حقوق البث من الأندية والتي تملكها حاليا قناة "بي إن سبورت"، وبحسب الاتفاق المبرم بين الاتحاد التركي وقناة بي إن سبورت تم شراء حقوق البث لمدة عامين مقابل 2.2 مليار ليرة تركية.



وبلغت إيرادات "تي آر تي" في عام 2022 نحو 10.9 مليار ليرة تركية، بينما سجلت أرباحها الصافية 2.4 مليار ليرة تركية في نفس العام.