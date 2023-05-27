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عربي-دولي

حزب من "تحالف سنان أوغان" يعلن دعم كيليتشدار أوغلو

Lebanon 24
27-05-2023 | 12:34
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أعلن حزب التغيير والديمقراطية في تركيا، وهو جزء من تحالف الأجداد الذي أعلن مؤخرا دعم الرئيس رجب طيب أردوغان بجولة الانتخابات الثانية، دعم مرشح تحالف الأمة كمال كيليتشدار أوغلو.
وفي بيان له، قال رئيس حزب التغيير والديمقراطية عباس بوتون إن "المرشح الرئاسي لتحالف الأجداد سنان أوغان، لم يتشاور معهم قبل إعلان دعمه لتحالف الشعب (الجمهور) الحاكم الذي يقوده رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات"، مؤكدا دعم حزبه مرشح تحالف الأمة كمال كيليتشدار أوغلو في الجولة الثانية.
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وتابع بوتون: "لا يمكن لتحالف الأجداد أن يدعم منظمة إرهابية مثل -حزب- هدى بار المتحالف مع أردوغان، فلا يمكن لتحالف الأجداد جلب نواب من هؤلاء إلى البرلمان، لتحقيق مصلحته الخاصة".
وأضاف: "حزب التغيير والديمقراطية سيبذل قصارى جهده لتغيير هذا النظام القذر في تركيا والتحول إلى نظام برلماني معزز".
 
وقال: "تحالف الأجداد، خطوطه الحمراء واضحة.. لم يعد بإمكاننا دعم أو الوقوف إلى جانب سنان أوغان، الذي انتقل إلى تحالف الشعب (الجمهور) بتجاهل هذه الخطوط الحمراء، في الانتخابات الرئاسية..حصل سنان أوغان على 5% بأصوات حزب النصر، وحزب التغيير والديمقراطية..لم يتشاور مع أعضاء تحالف الأجداد عندما انتقل إلى تحالف الشعب..نحن لا نسامح سنان أوغان".
وأكد بوتون أن "ترحيل اللاجئين، وتلاوة القسم في المدارس، وإعادة تسجيل الجمهورية التركية في المؤسسات، والقبض على قتلة ومحرضي سينان أتاش، شرط لا غنى عنه"، معربا عن شعورهم "بحزن عميق لانضمام سنان أوغان إلى تحالف الشعب، الأمر الذي يدوس على ظواهر مثل القومية والكمالية". (روسيا اليوم)
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