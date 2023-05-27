زعمت المخابرات العسكرية الأوكرانية دون أن تقدم دليلا، أن روسيا تخطط "لاستفزاز واسع النطاق" في محطة للطاقة النووية تحتلها في جنوب شرق البلاد بهدف تعطيل هجوم أوكراني مضاد وشيك.





وزعم بيان صادر أمس الجمعة عن مديرية المخابرات بوزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية ستضرب محطة الطاقة النووية زابوريجيا، وهي الأكبر في أوروبا، ثم تبلغ عن تسرب إشعاعي من أجل إطلاق تحقيق دولي من شأنه أن يوقف الأعمال العسكرية ويعطي القوات الروسية فترة الراحة التي تحتاجها لإعادة تجميع صفوفها قبل الهجوم المضاد.

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ومن أجل تحقيق ذلك، "عطلت روسيا تناوب أفراد بعثة المراقبة الدائمة" التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي كان مقررا لها اليوم السبت، بحسب البيان. ولم تقدم أدلة لدعم أي من المزاعم.





وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسوشيتدبرس إنه ليس لديها أي تعليق فوري على المزاعم، ولم يعلق المسؤولون الروس على الفور على المزاعم الأوكرانية.





يعكس هذا الادعاء تصريحات مماثلة تدلي بها موسكو بانتظام، حيث تزعم دون دليل أن كييف تخطط لاستفزازات تشمل أسلحة أو مواد خطرة مختلفة من أجل اتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الروسي في أوكرانيا لهجوم مضاد وشيك من قبل قوات كييف، والذي لم يبدأ بعد ولكن يمكن أن يبدأ "غدا، أو بعد غد أو بعد أسبوع" وفقا لما ذكره أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في مقابلة مع بي بي سي اليوم السبت. (سكاي نيوز)