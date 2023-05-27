إغلاق موانئ مصرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانىء السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة 6 مساء، نظرا لسوء الأحوال الجومائية.

وبلغت شدة الرياح 28 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

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ولذلك، تقرر إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.



كما أصدر اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية.

وشدد على تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. (روسيا اليوم)