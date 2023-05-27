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عربي-دولي

هكذا دفن بوتين قوات كييف في أرتيوموفسك (باخموت)

Lebanon 24
27-05-2023 | 13:56
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لفت مستشار البنتاغون السابق، العقيد دوغلاس ماكغريغور الى أن أرتيوموفسك (باخموت) أضحت أعظم فخ في التاريخ العسكري المعروف، حيث استطاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دفن قوات كييف فيها.
وقال ماكغريغور في قناته على موقع "يوتيوب": "ربما أصبحت أرتيوموفسك (باخموت) أحد أنجح الأفخاخ التي تم إنشاؤها في التاريخ العسكري.. ونتيجة لذلك، تمكّن الروس من تحويلها إلى مقبرة للجيش الأوكراني، ومات هناك ما لا يقل عن 50000 من جنود قوات كييف وأصيب الكثير منهم بجروح"، مضيفاً: "إنها كارثة بكل معنى الكلمة".
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وأشار ماكغريغور الى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان مهووسا بأرتيوموفسك مثلما كان أدولف هتلر مهووسا بمسألة الاستيلاء على ستالينغراد، واصفا الثمن الذي دفعته كييف في محاولتها التمسك بالمدينة بأنه "مروّع".
وفي وقت سابق، أعلن مؤسس مجموعة قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، عن تحرير الروس لكامل مدينة أرتيموفسك، والتي كانت بمثابة مركز دفاعي رئيسي للقوات الأوكرانية في الدونباس. (روسيا اليوم)
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