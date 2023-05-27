تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في دارفور

أفادت مصادر "العربية" اليوم السبت، بتجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي في دارفور.





وأوضحت المصادر أن الاشتباكات دارت بين الطرفين بالأسلحة الثقيلة داخل أحياء الفاشر، مؤكدة نزوح أعداد كبيرة إلى الجنوب.

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بالتزامن، تجددت الاشتباكات في الخرطوم، اليوم السبت، بشكل متقطع، فيما عمد الجيش إلى إغلاق جسر الفتيحاب الرابط بين الخرطوم وأم درمان.





ومنذ منتصف الشهر الماضي يدور قتال عنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد، إلا أن حدة الاشتباكات تراجعت منذ أيام، بعد أن وقع الجانبان هدنة قصيرة لمدة 7 أيام، برعاية سعودية أميركية. (العربية)