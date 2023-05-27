عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية مع أفغانستان

أكد مسؤول في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني أن الهدوء عاد إلى المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان، في أعقاب الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق من اليوم السبت.

وقال علي رضا مرحماتي، نائب محافظ سيستان وبلوشستان لشؤون الأمن وإنفاذ القانون لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن الوضع تحت سيطرة القوات المنتشرة في المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان.

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وكشف المسؤول المحلي أن مسؤولين إيرانيين وأفغان محليين أجروا مفاوضات حول سبب الاشتباكات، واتفقوا على مواصلة محادثاتهم.

ووقعت الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات طالبان، صباح السبت، في نقطة ساسولي الحدودية الواقعة في محافظة زابل الإيرانية.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جندين من حرس الحدود الإيراني.

كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها طالبان عبد نافع تاكور إن أحد حراس طالبان قتل في اشتباكات مع القوات الإيرانية في ولاية نمروز الأفغانية. (سبوتنيك)