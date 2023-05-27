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عربي-دولي

السعودية.. استقبال رحلة حجاج إيران بالهدايا والحلوى والورود (صور)

Lebanon 24
27-05-2023 | 16:52
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استقبلت "جوازات" مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة في السعودية اليوم السبت، رحلة الحجاج القادمين من إيران، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
 
واستقبلت وزارة الحج والعمرة في المدينة المنورة أول رحلة لطلائع ضيوف الرحمن من إيران، بالهدايا والحلوى والورود.
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السعودية.. استقبال رحلة حجاج إيران بالهدايا والحلوى والورود (صور)
 
وكانت "الجوازات" قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هجري/ 2023، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية، مؤكدة تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.
 
 
السعودية.. استقبال رحلة حجاج إيران بالهدايا والحلوى والورود (صور)
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