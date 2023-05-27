دورة ثانية غير مسبوقة تنطلق اليوم في تركيا.. أردوغان وكليجدار أوغلو يراهنان على كتلة "الـ 8 ملايين"

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تستعد تركيا اليوم الأحد لدورة ثانية غير مسبوقة من الانتخابات الرئاسية.وخلال حديثهما أمام أنصارهما أمس السبت وقبل الدخول في الصمت الانتخابي، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو الأتراك على المشاركة بأعداد كبيرة في التصويت والإقبال على الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.8 ملايين ناخب سيحسمون النتيجةويهدف المرشحان إلى الفوز بتأييد ثمانية ملايين ناخب لم يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى.وفقا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات، تجاوزت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 87 بالمئة، بما شمل أصوات المغتربين.وأظهرت الجولة الأولى التي جرت في 14 أيار تفوق أردوغان على كليجدار أوغلو.وتعتبر المعارضة الانتخابات البرلمانية والرئاسية أفضل فرصة لها حتى الآن لإزاحة أردوغان من الحكم.وستفتح اليوم مراكز الاقتراع أبوابها أمام ما يزيد على 60 مليون ناخب في الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش).ماذا جاء في آخر كلمة لأردوغان؟وفي خطاب أمام حشد من مؤيديه الملوحين بالأعلام في منطقة بيكوز بإسطنبول خلال تجمع انتخابي أخير، طلب أردوغان من الناخبين التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع، وأضاف: لن نخسر أي شخص أدلى بصوته في الجولة الأولى.وتابع: "سنشجع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى صندوق الاقتراع في الجولة الأولى".ماذا جاء في آخر كلمة لكليجدار أوغلو؟من جهته، قال كليجدار أوغلو، المدعوم من تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب، إنه يجب على كل من يحب تركيا أن يدلي بصوته في جولة الإعادة.وتابع: "إذا كنتم تريدون ذلك حقا، فسنخرج جميعا من هذه الحفرة المظلمة معا .أنا أخاطب جميع أفراد شعبنا بغض النظر عن وجهة نظرهم أو أسلوب حياتهم. هذا هو المخرج الأخير. كل من يحب وطنه يجب أن يذهب إلى صندوق الاقتراع."يشار إلى أن أردوغان حصل على 49.5 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى مقابل 44.9 بالمئة لكليتشدار أوغلو.فيما تلقى أردوغان دفعة قبل أيام عندما أعلن سنان أوغان تأييده له. وحل أوغان في المركز الثالث في الجولة الأولى بحصوله على 5.2% من الأصوات.(وكالات)