Advertisement

عربي-دولي

دورة ثانية غير مسبوقة تنطلق اليوم في تركيا.. أردوغان وكليجدار أوغلو يراهنان على كتلة "الـ 8 ملايين"

Lebanon 24
27-05-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1071483-638208435594579231.png
Doc-P-1071483-638208435594579231.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد تركيا اليوم الأحد لدورة ثانية غير مسبوقة من الانتخابات الرئاسية.

وخلال حديثهما أمام أنصارهما أمس السبت وقبل الدخول في الصمت الانتخابي، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو الأتراك على المشاركة بأعداد كبيرة في التصويت والإقبال على الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
Advertisement

8 ملايين ناخب سيحسمون النتيجة
ويهدف المرشحان إلى الفوز بتأييد ثمانية ملايين ناخب لم يدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى.

وفقا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات، تجاوزت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 87 بالمئة، بما شمل أصوات المغتربين.

وأظهرت الجولة الأولى التي جرت في 14 أيار تفوق أردوغان على كليجدار أوغلو.

وتعتبر المعارضة الانتخابات البرلمانية والرئاسية أفضل فرصة لها حتى الآن لإزاحة أردوغان من الحكم.

وستفتح اليوم مراكز الاقتراع أبوابها أمام ما يزيد على 60 مليون ناخب في الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش).

ماذا جاء في آخر كلمة لأردوغان؟
وفي خطاب أمام حشد من مؤيديه الملوحين بالأعلام في منطقة بيكوز بإسطنبول خلال تجمع انتخابي أخير، طلب أردوغان من الناخبين التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع، وأضاف: لن نخسر أي شخص أدلى بصوته في الجولة الأولى.

وتابع: "سنشجع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى صندوق الاقتراع في الجولة الأولى".    

ماذا جاء في آخر كلمة لكليجدار أوغلو؟
من جهته، قال كليجدار أوغلو، المدعوم من تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب، إنه يجب على كل من يحب تركيا أن يدلي بصوته في جولة الإعادة.

وتابع: "إذا كنتم تريدون ذلك حقا، فسنخرج جميعا من هذه الحفرة المظلمة معا .أنا أخاطب جميع أفراد شعبنا بغض النظر عن وجهة نظرهم أو أسلوب حياتهم. هذا هو المخرج الأخير. كل من يحب وطنه يجب أن يذهب إلى صندوق الاقتراع."

يشار إلى أن أردوغان حصل على 49.5 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى مقابل 44.9 بالمئة لكليتشدار أوغلو.

فيما تلقى أردوغان دفعة قبل أيام عندما أعلن سنان أوغان تأييده له. وحل أوغان في المركز الثالث في الجولة الأولى بحصوله على 5.2% من الأصوات.(وكالات)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2023-05-28
00:15 | 2023-05-28
00:00 | 2023-05-28
23:30 | 2023-05-27
23:17 | 2023-05-27
16:52 | 2023-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website