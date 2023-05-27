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دعوة سعودية أميركية للجيش السوداني وقوات الدعم لتمديد الهدنة

Lebanon 24
27-05-2023 | 23:30
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في آخر تطورات السودان، دعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان والترتيبات الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 أيار.
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وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على حسابها الرسمي في تويتر اليوم الأحد إنه "بما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".

كما أضافت أنه "في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزم بحماية المدنيين في السودان".

الدعم السريع تعلن استعدادها

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت السبت استعدادها مناقشة إمكانية تجديد اتفاق وقف إطلاق النار مع الجيش السوداني والذي من المقرر أن ينتهي سريانه غدا الاثنين، رغم بعض الاشتباكات المتقطعة خلال الأيام الماضية.

وقالت في بيان إنها "تعلن استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات خلال آخر يومين من الهدنة تحت رعاية الوساطة السعودية الأميركية لمناقشة إمكانية الوصول إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية"، وفق رويترز.

هدنة قصيرة لـ7 أيام
يذكر أنه منذ منتصف نيسان الفائت، يدور قتال عنيف بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد.

إلا أن حدة الاشتباكات تراجعت منذ أيام، بعد أن وقع الجانبان ليل السبت الأحد الفائتين هدنة قصيرة لمدة 7 أيام في مدينة جدة، برعاية سعودية أميركية.

فيما لا يزال نزوح المدنيين مستمراً، وسط أزمة شح في الخبز والطحين، وغيرهما من المواد الغذائية والطبية، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير مراراً من أن استمرار تدفق اللاجئين إلى دول الجوار قد ينذر بكارثة.(العربية)


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