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عربي-دولي

غوتيريش "صدم" من طلب البرهان.. هذا ما كشفه مسؤول أممي

Lebanon 24
28-05-2023 | 01:00
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أعلن مسؤولون سودانيون وبالأمم المتحدة ان الأمين العام للأمم المتحدة "صدم" من رسالة بعث بها قائد الجيش السوداني تطالب بإقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد.

تسلم الأمين العام أنطونيو غوتيريش الرسالة يوم الجمعة الماضي من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
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وقال دوجاريك: "لقد صدم الأمين العام بالرسالة التي تلقاها صباح ( الجمعة)". وأضاف: "الأمين العام فخور بالعمل الذي قام به فولكر بيرتس ويعيد تأكيد ثقته الكاملة في ممثله الخاص".

يأتي هذا التطور وسط قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بدأ في منتصف أبريل. اتفق الجانبان على الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة أسبوع بوساطة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. لكن الهدنة، التي كان من المقرر أن تنتهي الاثنين، لم توقف القتال في أجزاء من الخرطوم وأماكن أخرى في البلاد.

ولم يكشف دوجاريك عن محتويات الرسالة. ومع ذلك، قال مسؤول عسكري كبير إن رسالة البرهان طلبت من غوتيريش استبدال مبعوثه إلى الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا، والذي تم تعيينه في عام 2021.

وفقا للمسؤول، اتهم البرهان بيرتس بأنه "متحيز"، مشيرا إلى أن نهجه في محادثات ما قبل الحرب بين الجنرالات والحركة المؤيدة للديمقراطية ساعدت في تأجيج الصراع.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بإطلاع وسائل الإعلام.

وامتنع بيرتس، الذي عين عام 2021 مبعوثا للأمم المتحدة في السودان، عن التعليق على الرسالة.

وجاءت رسالة البرهان بعد أن اتهم مبعوث الأمم المتحدة الطرفين المتحاربين بعدم احترام قوانين الحرب من خلال مهاجمة المنازل والمتاجر وأماكن العبادة ومنشآت المياه والكهرباء.(العربية)


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