تحقيق يوثّق قتل فلسطينيين عزل عمداً على يد قوات الاحتلال.. هذا ما كشفته "واشنطن بوست" (فيديو)

أورد تحقيق صحفي تفاصيل مهمة حول تورط قوات إسرائيلية خاصة في عمليات قتل مباشرة للفلسطينيين "بشكل متعمد"، لا سيما الأطفال، في أحدث أدلة تدين الاحتلال وانتهاكاته ضد الفلسطينيين.



فقد كشفت صحيفة The Washington Post الأميركية في تحقيق خاص، ارتفاع معدل الاقتحامات الإسرائيلية لمدن الضفة خلال عام 2023، وخصوصاً خلال النهار، من خلال الاستعانة بالقوات الخاصة "المستعربين"، ممن يقتحمون المدن الفلسطينية متنكرين بزي مدني.



وفي الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إن "هذه الاقتحامات ضرورية لحماية مواطنيها من الهجمات"، يؤكد مسؤولون فلسطينيون أنها "جرائم حرب" يجب إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.



وحتى 15 أيار الجاري، قُتل 108 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بينهم 19 طفلاً، بأيدي قوات الاحتلال، وفقاً للأمم المتحدة، أي أكثر من ضعف حصيلة 2022 في الفترة ذاتها.



محاكاة ثلاثية الأبعاد



وأجرت الصحيفة مزامنة لـ15 مقطع فيديو لاقتحام إسرائيلي لمدينة جنين في نهار يوم 16 آذار 2023، والذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، هم نضال خازم، ويوسف شريم، وعمر عوادين، ولؤي الصغيّر.



بُني التحقيق على لقطات فيديو من كاميرات مراقبة من المحلات التجارية المجاورة لمكان اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية، وتحدثت الصحيفة إلى 9 شهود، وحصلت على شهادات من 4 آخرين لإعادة تصوير الاقتحام عبر تقنية المحاكاة الثلاثية الأبعاد.



وأظهرت المحاكاة قيام قوات الاحتلال باستهداف شخصين قالت إنهما كانا مسلحيْن، مع أنه لم يكن أي منهما مسلحاً بشكل واضح وفقاً للتحقيق. وأشارت سلطات الاحتلال إلى الشخصين على أنهما "مسلحان مشتبه فيهما" في بيان أولي لكنها لم تقدم أي دليل يدعم مزاعمها.

Omar was among at least 16 civilians in the area as the officers charged down the street on March 16 with AR-style rifles and a handgun.



Israeli authorities referred to the militants as “armed suspects” but provided no evidence to support their claim. https://t.co/MxFatYDAIU pic.twitter.com/C5k4fhj2nu — The Washington Post (@washingtonpost) May 26, 2023 Advertisement

وفي التفاصيل، كشفت الصحيفة أن وحدات المستعربين، تسلّلت إلى المنطقة بزي مدني بواسطة مركبة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية، وفجأة ظهر المستعربون المدججون بالسلاح، وأطلقوا النار نحو الشاب نضال الخازم خلال قيادته دراجته النارية، ورغم وقوعه أرضاً، تقدّموا نحوه وأعدموه من نقطة صفر، كما لاحقوا زميله يوسف شريم، واغتالوه.



وعندما اكتشف أهالي جنين الواقعة، اندلعت المواجهات وبدأت الجماهير الغاضبة مهاجمتهم، فأطلقوا النار بشكل جنوني، وكان الطفل عمر عوادين يمر على دراجته الهوائية متوجّهاً إلى متجر والده، فأصابه رصاصهم، ووقع على الأرض مضرجاً بالدماء، وسرعان ما أعلن الأطباء استشهاده.



وأطلقت قوات الاحتلال النار على أحد المسلحين عدة مرات بعد أن أصبح عاجزاً، وهو ما يبدو أنه إعدام خارج نطاق القانون.



وأشار التحقيق الذي أجرته الصحيفة إلى أن وحدة "يمام" الإسرائيلية هي التي نفذت المهمة، وهي وحدة النخبة في حرس الحدود الإسرائيلية التي تركز على عمليات "مكافحة الإرهاب".(عربي بوست)





