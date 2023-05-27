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عربي-دولي

"ابقوا في الملاجئ".. هجوم روسي "هائل" بالطائرات المسيّرة يستهدف كييف

Lebanon 24
27-05-2023 | 23:17
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أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عن مقتل شخص مدني في العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، جراء هجوم هائل بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة.
 
وقال كليتشكو بطل الملاكمة السابق، إن امرأة تبلغ 35 عاماً تم نقلها إلى المستشفى، وتوفي رجل يبلغ 41 عاماً.
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ولفت إلى أن الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة مسيّرة متجهة إلى المدينة"، مناشداً سكان العاصمة "ابقوا في الملاجئ. الهجوم هائل".
وأشار الى أن حطام طائرة مسيّرة سقط بالقرب من محطة وقود، وكشف أن حريقاً اندلع أيضاً في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.


وفي وقت سابق، أحصى سيرهي بوبكو رئيس الإدارة المدنية والعسكرية المحلية، وقوع 13 هجوماً في كييف خلال هذا الشهر.
وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تضاعفت أيضاً التقارير عن شن هجمات بالطائرات المسيّرة داخل روسيا في المناطق المحاذية لأوكرانيا.

وذكرت السلطات الإقليمية الروسية، إن قصفاً استهدف هذه المناطق السبت أسفر عن مقتل شخصين.

وتحمل موسكو كييف وداعميها الغربيين مسؤولية هذه الهجمات، بما في ذلك الهجوم على الكرملين، لكن أوكرانيا تنفي أي علاقة لها. (شرق أوسط)
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