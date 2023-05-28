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عربي-دولي

بالذكرى السنوية لتأسيسها.. هجوم "هائل" وإسقاط 40 مسيرة روسية فوق كييف

Lebanon 24
28-05-2023 | 00:30
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أعلن مسؤولون في الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأحد إنه تم إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل في المجال الجوي للمدينة.
جاء ذلك بعدما شنت روسيا، هجوما جويا كبيرا من موجتين خلال الليل على العاصمة الأوكرانية، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، فيما تستعد كييف للاحتفال بذكرى تأسيسها اليوم الأحد.
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وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة متجهة نحو كييف، حيث أسفر سقوط حطام عن مقتل رجل يبلغ من العمر 41 عاما وإصابة امرأة تبلغ من العمر 35 عاما في المدينة.

وناشد كليتشكو سكان العاصمة قائلا: "ابقوا في الملاجئ. الهجوم هائل"، وأكد أن حريقا اندلع أيضا في مقر شركة في منطقة هولوسيفسكي.
وجاءت الهجمات قبل فجر يوم الأحد الأخير من شهر أيار الذي تحتفل فيه كييف بالذكرى السنوية لتأسيسها رسميا قبل 1541 عاما.
ويتميز هذا اليوم عادة بإقامة معارض في الشوارع وحفلات موسيقية على الهواء مباشرة ومعارض خاصة في المتاحف.

ووضعت العاصمة الأوكرانية خططا للاحتفال هذا العام لكن على نطاق أصغر من المعتاد.

من جهته، كتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تلغرام: "تاريخ أوكرانيا مصدر إزعاج طويل الأمد للروس المفتقرين إلى الأمن".

وقال مسؤولون إن عدة مناطق في كييف، أكبر مدينة أوكرانية يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، تعرضت للهجمات الليلية، بما في ذلك حي بيشيرسكي التاريخي. (سكاي نيوز + شرق أوسط)
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