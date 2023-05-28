ضبط شبكة لشراء أصوات الناخبين.. هذا ما أعلنته الداخلية الكويتية

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ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أمس السبت، ضبط "شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين"، فيما كشفت مصادر لصحيفة "القبس" عن ضلوع وافد باكستاني في القضية كان يعمل كـ"مفتاح انتخابي".وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين تتكون من عشرة أشخاص لصالح اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023، وفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية.وتم العثور بحوزة المتهم الأول الذي يعمل لصالح أحد المرشحين على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين يرغبون ببيع أصواتهم، وكذلك طلقات نارية غير مرخصة.وضبطت الجهات الأمنية بحوزة باقي المتهمين الذين يعملون لصالح مرشح آخر، "مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين"، وتم العثور مع أحدهم على مواد مخدرة بقصد التعاطي.ونشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق عملية الضبط، بهدف "ضرب كل جريمة أو فعل يخل بنزاهة الانتخابات".وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة والتي ستتولى التحقيق ومحاسبة كل المتورطين بتلك الواقعة، حسب بيان الداخلية الكويتية."مفتاح باكستاني"في سياق متصل، كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، عن ضلوع وافد باكستاني بالقضية، حيث يعمل مفتاحا انتخابيا لمصلحة مرشحين في الدائرة الخامسة، وتم وصفه بأنه "مفتاح قوي ولديه علاقات متجذرة بنواب سابقين".وكشفت مصادر للصحيفة أن "المفتاح الانتخابي" معروف بالعمل سمسارا لـ"بيع الأصوات"، وكشفت التحقيقات أن لديه أكثر من 400 صوت في الدائرة الخامسة، وقد وظفه مرشحون من قبل لشراء أصوات لمصلحتهم، عبر التنسيق مع أشخاص معاونين له.وتم فتح تحقيقات موسعة مع المتهم الباكستاني وبقية المتهمين، ومن المتوقع استدعاء متهمين آخرين في قضية "شبكة السمسرة على شراء الأصوات"، وسيجرى استدعاء أي متورط في القضية "بلا تهاون"، وفقا لما ذكرته المصادر لـ"القبس".ويوم الأربعاء الماضي، رفضت المحكمة الدستورية بالكويت بإلغاء حكمها السابق، الصادر في شهر آذار ، والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في أيلول الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.(الحرة)