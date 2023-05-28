عمدة كييف يعلن تدمير مستودع نتيجة سلسلة انفجارات في المدينة

أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن تدمير مستودع في حي غولوسيفسكي نتيجة حريق إثر سلسلة انفجارات في المدينة.



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وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أعلن كليتشكو عن مقتل شخص مدني في العاصمة الأوكرانية، جراء هجوم هائل بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة. وقال كليتشكو على "تلغرام": "في حي غولوسيفسكي، يتم إخماد حريق على مساحة 700 متر مربع. دمرت هياكل المباني على مساحة إجمالية قدرها 1000 متر مربع ... اشتعال سقف مبنى مستودع من ثلاثة طوابق".وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، أعلن كليتشكو عن مقتل شخص مدني في العاصمة الأوكرانية، جراء هجوم هائل بالطائرات المسيّرة استهدف المدينة.



ولفت إلى أن الدفاعات الجوية في كييف أسقطت "أكثر من 20 طائرة مسيّرة متجهة إلى المدينة"، مناشداً سكان العاصمة "ابقوا في الملاجئ. الهجوم هائل".

وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت في أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. (روسيا اليوم)