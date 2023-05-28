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استهداف سيارة تابعة لوزير الدفاع الروسي في بريانسك.. هل من قتلى؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 00:32
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كشفت مصادر العربية، أن مسيرة استهدفت سيارة تابعة لمكتب وزير الدفاع الروسي في بريانسك، مشيرة إلى مقتل شخصين.
 
 
وشهدت مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية، تطورات ميدانية على مدى اليومين الماضيين بشأن تسلل قوات أوكرانية لأراضيها.
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في غضون ذلك نفى حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، السبت، تسلل قوات أوكرانية إلى أراضي الإقليم المحاذي للحدود الأوكرانية.
 
وكتب حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على "تليغرام": إن "3 بلدات قصفت من أراضي أوكرانيا، وبعد ذلك تم استهداف نقاط إطلاق النار التابعة للقوات الأوكرانية".

وقال حول المعلومات الواردة عن محاولة تسلل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية إلى المنطقة، فإن "هذه المعلومات لا يمكن الاعتماد عليها. لم تكن هناك محاولات للتسلل إلى من أوكرانيا".

 
جاء ذلك بعد يومين من إعلان السلطات الروسية، يوم الخميس، إحباط ما قالت إنها محاولة مجموعة أوكرانية للتسلل إلى أراضي مقاطعة بريانسك المحاذية للحدود مع أوكرانيا، في ثاني حادثة من نوعها خلال شهر.

وأعلنت موسكو أن البلدة تعرضت لهجوم "إرهابي" من جانب القوات الأوكرانية، فيما رجحت كييف أن تكون العملية من تنفيذ الأجهزة الخاصة الروسية أو مجموعات معارضة لسياسات الكرملين.

وقال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إن قوات الأمن أحبطت "محاولة قامت بها مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل عبر الحدود إلى أراضي المقاطعة الخميس"، بحسب وسائل إعلام روسية. (العربية)
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