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برسالة عبر الفيديو.. بوتين يؤكد: الوقت الآن هو "تقرير المصير لروسيا"

Lebanon 24
28-05-2023 | 00:41
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان بلاده ليست بحاجة لمبادئ توجيهية أو معايير مفروضة من الخارج، مشددا على أن الوقت "الآن هو وقت تقرير المصير لروسيا"، والنضال من أجل الحق في أن "تجسد هويتها".

وأكد فلاديمير بوتين، في رسالة عبر الفيديو بمناسبة افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع "تافريدا" الفني في القرم، أن روسيا ليست بحاجة إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة "بشكل فج" من الخارج "تقمع أي أصالة وأي هوية في التنمية"، مضيفا "لدينا احترام كبير لتراث الثقافة العالمية، في بلدنا من المستحيل ببساطة تخيل محاولات إلغائها".
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وتابع الرئيس الروسي قائلا: "ولكن بالنظر إلى ما يحدث في العالم، فإننا نفهم بشكل أكثر وضوحا، نحن لا نحتاج إلى مبادئ توجيهية أو معايير مفروضة بوقاحة من الخارج، والتي تقمع أي استقلالية وأصالة في التنمية، بالنسبة لنا، الآن في الواقع هو وقت تقرير المصير والنضال من أجل الحق في أن نجسد أنفسنا"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وأشار بوتين إلى أن "الثقافة والفن من المجالات المصممة لتوحيد الناس، ولكن وجدا نفسيهما اليوم في بؤرة المواجهة الجيوسياسية".

وتابع: "كل ما يتعلق بروسيا يتم إلغاؤه وحذفه من تراث الحضارة. وبالتالي، فإن مثل هذه الشخصيات تعاقب أولاً وقبل كل شيء نفسها وتحرم شعوبها ومواطنيها من فرصة لمس روائع حقيقية".

وأشار إلى أن للثقافة الروسية "رسالة قيمة خاصة تتحدث عن قوة الرحمة والاحترام المتبادل وأهم الأسس الروحية والأخلاقية التي يجب الحفاظ عليها".

وأضاف بوتين: "أنا متأكد من أنكم (الشباب) جريئون ومبدعون وشجعان وستكونون قادرين على قول كلمتكم في الفن، للكشف عن مواهبكم إلى أقصى حد، وتحديد اتجاهات جديدة، وتجديد أغنى تراث لثقافتنا".

وهنأ بوتين الشباب المبدعين بافتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع "تافريدا"، وقال "تظهر نقطة جذب جديدة على خريطة شبه جزيرة القرم، على خريطة بلدنا، تجمع المواهب الشابة من المهندسين المعماريين والموسيقيين والمصممين وممثلي المهن الإبداعية الأخرى من جميع مناطق روسيا. وبتوجيه من أفضل المهنيين، ستتخذون خطوة أخرى لتحقيق أفكاركم وأحلامكم".(سكاي نيوز)


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