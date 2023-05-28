إلى أي حد باتت العلاقة بين الصين وروسيا متينة؟

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استضافت الصين هذا الأسبوع أعلى مسؤول روسي منذ بدء غزو الكرملين لأوكرانيا العام الماضي. وترأس رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وفدا من نخبة رجال الأعمال الروس قاموا بجولة في بكين وشنغهاي، واجتمعوا بالرئيس الصيني شي جين بينغ وعززوا العلاقات بين القوتين في وقت اشتدت فيه المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "فان حجم التجارة بين البلدين حقق مستوى قياسيًا بلغ 190 مليار دولار العام الماضي، ومن المقرر أن يتجاوز ذلك في عام 2023 حيث تحاول روسيا تعويض خسائر العقوبات الأميركية والأوروبية. وقال ميشوستين في ختام مباحثات سابقة مع نظيره الصيني لي تشيانغ، إن العلاقات بين موسكو وبكين أصبحت أقوى من أي وقت مضى، ووصلت إلى "مستوى غير مسبوق". وأضاف أن العلاقة بين البلدين تتسم "باحترام المصلحة المتبادلة، والرغبة في المواجهة المشتركة للتحديات المرتبطة بالاضطرابات المتزايدة على الساحة الدولية، وضغوط العقوبات غير المشروعة من الغرب المتكتل"."وتابعت الصحيفة، "في اجتماعه مع ميشوستين، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار شي إلى المشاريع الجيوسياسية المشتركة، بما في ذلك اندماج أكبر لبلدانهم وجيرانهم في "سوق إقليمية أكبر". ووفقًا لقراءة من خدمة أنباء شينخوا الصينية، رد ميشوستين أن حكومته "مستعدة للعمل مع الصين لتعزيز تعدد الأقطاب في العالم وتوطيد النظام الدولي القائم على القانون الدولي". هذه هي المصطلحات التي تنقل وجهة نظر موسكو وبكين المشتركة للولايات المتحدة باعتبارها قوة إمبراطورية محتمَلة، وهو خط حزبي مشترك يصور الولايات المتحدة على أنها دولة متنمرة في الحرب الباردة لا تدرك أن العالم قد تغير وكذلك دورها في العالم".وأضافت الصحيفة، "كتب أندري كورتونوف، المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي في غلوبال تايمز الحكومية الصينية يوم الخميس، "يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزمة تمامًا بإعادة البشرية إلى العالم الأحادي القطب الذي كان موجودًا بعد نهاية الحرب الباردة منذ حوالي 30 عامًا، لكن البيت الأبيض لم يعد لديه الموارد الكافية تحت تصرفه للحفاظ على مثل هذا التعهد". وجاءت زيارة ميشوستين إلى الصين قبل زيارة لي هوي مبعوث بكين للشؤون الأوراسية يوم الجمعة إلى موسكو. وسيلتقي لي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين".وبحسب الصحيفة، "تأتي موجة اللقاءات الدبلوماسية في أعقاب قمة القادة في نهاية الأسبوع الماضي في اليابان لمجموعة الديمقراطيات السبع الثرية، حيث أصدرت الولايات المتحدة وبعض حلفائها المقربين بيانًا مطولًا وصفوا فيه سجل الصين في "الإكراه الاقتصادي" على المسرح العالمي، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في شينغيانغ وهونغ كونغ، وأعمالها العدوانية في بحر الصين الجنوبي وفوق مضيق تايوان. إلى جانب الدعم الكامل لأوكرانيا ووجود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة، بدا أن مجموعة الدول السبع الكبرى تضع موسكو وبكين في مرمى النيران. وصرح بن بلاند، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني، لصحيفة "الغارديان" أن تصريحات القمة "أكدت تعميق الانقسام الجيوسياسي بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى"."وتابعت الصحيفة، "قال ألكسندر كوروليف، المحاضر البارز في جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "الصين مستعدة لمضاعفة علاقتها مع روسيا بعد قمة مجموعة السبع، لأن الموضوع الرئيسي لتلك القمة لم يشمل فقط غزو روسيا لأوكرانيا ولكن أيضًا الصين وكيف يجب أن يتعامل الغرب معها". وكانت الصين غاضبة بشكل خاص من اليابان، التي لعبت دور الدولة المضيفة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وهي تعيد صياغة دستورها السلمي بعد الحرب العالمية الثانية لمراعاة التهديد الصيني المتصور. ولم تؤد الأخبار التي تفيد بأن الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في طوكيو إلا إلى زيادة غضب بكين".وأضافت الصحيفة، "يحذر المسؤولون والمحللون الصينيون صراحةً من "تحول حلف شمال الأطلسي" إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ - وهو المصطلح الذي يستخدمونه لتنمية التعاون الأمني والتنسيق بين مجموعة من القوى الإقليمية والولايات المتحدة. وقال لايل غولدشتاين، الخبير في كل من الصين وروسيا في مركز أبحاث أولويات الدفاع، لكاتب المقال إن مشاركة الناتو في آسيا "تغذي جنون الارتياب المحتمل في الصين وتخدم أجندة روسيا في التقريب بين البلدين". والمفارقة هي أنه على الرغم من احتضان واشنطن لمنافسة القوى العظمى مع الحكام في موسكو وبكين، فإن الصين وروسيا ليسا حلفاء قويين".وبحسب الصحيفة، "أجرى غولدشتاين مؤخرًا مهمة بحثية في الصين، حيث أجرى مقابلات مع العديد من الخبراء الصينيين في الشؤون الدولية في العديد من المؤسسات البحثية الرائدة التي تركز على السياسات. كان الانطباع الذي توصل إليه عن وجهة النظر الصينية هو التشاؤم. فقد أصيب العديد من محاوريه بخيبة أمل، بل تفاجأوا بالخرق والعدوان الصريح الذي أظهرته روسيا في غزوها لأوكرانيا، لكنهم أدركوا أيضًا أن الفشل الروسي الكامل وانهيار نظام بوتين قد لا يكون في مصلحة الصين".وتابعت الصحيفة، "في حين أن روسيا، التي تعاني من ضغوط العقوبات الغربية، تريد أن تفي بصداقتها المفترضة "بلا حدود" مع بكين، يتحدث المسؤولون والمحللون الصينيون عن العلاقات بين البلدين على أنها ليست تحالفًا كامل العضوية. حتى في خضم الحرب في أوكرانيا، أبقت الصين، إلى حد ما، روسيا على بُعد منها ولم ترسل أسلحة لدعم آلة الحرب الروسية المنهكة بشدة. قال غولدشتاين: "علينا أن ندرك أن الصين تتصرف بضبط النفس والاعتدال، ولا أعتقد أن هذا موضع تقدير في الغرب"."وبحسب الصحيفة، "قد يتلاشى ضبط النفس هذا مع تصاعد التوترات مع الغرب، أو إذا أحرزت أوكرانيا تقدمًا كبيرًا في هجوم الربيع المضاد على الأراضي التي خسرتها روسيا. في أعقاب الغزو الروسي، كان على موسكو أن تتعامل مع وضع "الشريك الأصغر" بالنسبة للصين، بالاعتماد على المشترين الصينيين لمواردها الطبيعية والسوق الصينية للحصول على قائمة محدودة من السلع التكنولوجية المتقدمة. إنه تحول تاريخي غير مريح قد يؤدي إلى ديناميكيات جديدة غير مريحة. وكتب ألكسندر غابيف، مدير مركز كارنيغي روسيا أوراسيا، الشهر الماضي في مجلة فورين أفيرز: "قد يمنح حجم روسيا وقوتها الكرملين إحساسًا زائفًا بالأمن لأنه يحبس نفسه في علاقة غير متكافئة مع بكين". وأضاف: "لكن استمرارية هذه العلاقة، في ظل غياب الاضطرابات الرئيسية غير المتوقعة، ستعتمد على قدرة الصين على إدارة ضعف روسيا. في السنوات القادمة، سيتعين على نظام بوتين أن يتعلم المهارة التي يعتمد عليها الشركاء الصغار في كل أنحاء العالم للبقاء على قيد الحياة: كيفية الإدارة التصاعدية"."