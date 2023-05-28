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أردوغان مرشحا للرئاسة لثالث مرة.. هل هذا الأمر يُخالف الدستور التركي؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 02:37
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مع انطلاق الدورة الثانية للانتخابات التركية، أعاد العديد من الأتراك التذكير بأن الدستور التركي ينص على أنه لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسا لأكثر من مرتين متتاليتين، ومع ذلك، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان يترشح للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي.. فكيف ذلك؟
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بحسب الدستور التركي:
يعتبر رئيس الدولة، الحاكم الفعلي للبلاد.
ينتخب الرئيس خلال انتخابات مباشرة تجري في آن واحد مع الانتخابات البرلمانية.
يجب على المرشح للرئاسة أن يكون حاملا لشهادة تعليمية عليا ولا يقل عمره عن 40 عاما.
مدة ولاية الرئيس 5 سنوات.
لا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسا لأكثر من مرتين متتاليتين.
إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات قبل نهاية الفترة الرئاسية الثانية، فيمكن للرئيس الشاغل لمنصبه أن يصبح مرشحا مرة أخرى.

أردوغان مرشحا لمرة ثالثة
في انتخابات 2023 أعلن أردوغان ترشحه للرئاسة للمرة الثالثة، وهذا مخالف للدستور كما يتضح، فلماذا سمحت وزارة العدل التركية بهذا الأمر؟

اعتبرت وزارة العدل ترشيح أردوغان قانونيا، لأنه بعد اعتماد التعديلات على الدستور بشأن إدخال النظام الرئاسي للحكم في عام 2017، خاض أردوغان الانتخابات مرة واحدة فقط، ولم تعتمد ترشحه السابق للرئاسة لأنه سابق للتعديلات.

ولهذا السبب، فإن مشاركته في الانتخابات الرئاسية الحالية، في عام 2023، تعتبر المشاركة الثانية، وليست الثالثة.

الجدير بالذكر، أن أردوغان، زعيم حزب العدالة والتنمية، حصل في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 أيار ، على 49.51% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو على 44.88%، في حين حصل مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان على 5.7%، وأعلن لاحقا تأييده لأردوغان.(سكاي نيوز)



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