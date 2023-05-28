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عربي-دولي

لضمان تحرك "سريع" إلى المناطق الأوكرانية.. هذا ما أمر به بوتين

Lebanon 24
28-05-2023 | 03:05
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لضمان تحرك عسكري ومدني روسي "سريع" إلى المناطق الأوكرانية الخاضعة الآن لسيطرة موسكو، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد بتعزيز الأمن على الحدود.

وفي رسالة تهنئة إلى إدارة الحدود، وهي فرع من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في عطلة يوم حرس الحدود، قال بوتين إن مهمتهم تتمثل في "تغطية موثوقة" للخطوط في محيط منطقة القتال.
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وتصاعدت حدة الهجمات داخل روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما باستخدام طائرات مسيرة على مناطق على طول الحدود ولكن أيضا في عمق البلاد على نحو متزايد، بما في ذلك خط أنابيب نفط شمال غربي موسكو أمس السبت.

وقال بوتين في الرسالة التي نُشرت على قناة الكرملين على تطبيق تيليغرام "من الضروري ضمان الحركة السريعة لكل من المركبات العسكرية والمدنية والبضائع، بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء والمساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى مواطني روسيا الاتحادية الجدد".

وخيرسون وزابوريجيا ولوغانسك ودونيتسك هي المناطق الأوكرانية الأربع لتي أعلن بوتين ضمها في سبتمبر أيلول الماضي بعد استفتاءات وصفتها كييف بأنها زائفة. وتسيطر القوات الروسية جزئيا فقط على المناطق الأربع.

وقال مسؤولون أمس السبت إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في قصف أوكراني استهدف بيلغورود، وهي منطقة كانت هدفا لمقاتلين موالين لأوكرانيا هذا الأسبوع، مما أثار شكوكا بشأن القدرات الدفاعية والعسكرية لروسيا.

وكانت منطقتا كورسك وبيلغورود الروسيتين المتاخمتان لأوكرانيا الهدف الأكثر شيوعا للهجمات التي دمرت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية والبنية التحتية العسكرية. واتهم مسؤولون محليون أوكرانيا بالمسؤولية عن تلك الهجمات.

ولم تعلن كييف أبدا مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا وعلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت إن تدمير البنية التحتية يعد استعدادا لهجومها البري المزمع.(العربية)

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