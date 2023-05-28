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عربي-دولي

بعد فتح راكب باب طائرتها بالجو.. هذا ما فعلته شركة الطيران

Lebanon 24
28-05-2023 | 03:24
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قامت شركة "آسيانا إيرلاينز" الكورية الجنوبية بإيقاف إمكانية حجز بعض المقاعد عند مخارج الطوارئ خلال رحلاتها، وذلك بعد أن أقدم راكب على فتح مخرج للطوارئ أثناء تحليق الطائرة في الجو، على ما ذكرت شركة الطيران، اليوم الأحد.

ووقع الحادث في طائرة من طراز "إيرباص إيه 321-200" كانت تقل نحو 200 راكب، عند اقترابها من المدرج في مطار دايغو الدولي، على بعد 240 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة سول.

ومع أن الطائرة هبطت بسلام، إلا إن بعض الركاب نُقلوا إلى المستشفى بسبب مشكلات تنفسية، من دون تسجيل إصابات خطيرة أو أضرار، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقالت الشركة لوكالة فرانس برس إن مقعدي الطوارئ "31A" و"26A" على 14 طائرة من طراز "إيه 321-200"، لن يكونا متاحين للحجز على رحلات "آسيانا إيرلاينز" اعتباراً من اليوم الأحد.
 
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وأضافت "كإجراء احترازي للسلامة، سيُطبق هذا الإجراء حتى لو كانت الرحلات ممتلئة".

وأوقفت السلطات في دايغو الراكب الذي تسبب بالحادثة بتهمة انتهاك قوانين سلامة الطيران، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حالة إدانته.

وقال الرجل الثلاثيني لشرطة دايغو إنه أراد الخروج من الطائرة سريعاً لأنه كان يشعر "بالاختناق" داخل المقصورة.

ولفتت السلطات إلى أن الراكب قال إنه يعاني ضغوطاً نفسية بسبب صرفه من عمله أخيراً.

وفي مقطع فيديو قصير نشره أحد الركاب، يمكن رؤية حالة الذعر في الطائرة خلال الرحلة المذكورة بسبب الهواء القوي الذي ضرب المقصورة بعد فتح أحد الأبواب أثناء تحليق الطائرة، وتطاير مساند الرأس القماشية في كل الاتجاهات.(سكاي نيوز)


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