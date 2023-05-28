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عربي-دولي

الركاب نجوا بأعجوبة.. انفجار في أحد إطارات طائرة عند هبوطها في مطار جدة

Lebanon 24
28-05-2023 | 03:30
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أعلن مصدر مسؤول بالشركة الوطنية "مصر للطيران" انه أثناء هبوط طائرة رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي تعرض أحد إطارات الطائرة إلى الانفجار.

وأضاف المصدر، أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بسلام على المدرج، كما تم إنزال جميع الركاب بأمان إلى صالة الوصول، ولا توجد أي إصابات.
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وأوضح، أنه جار حاليا فحص جسم الطائرة استعدادا لبدء إجراءات الصيانة والأعمال الفنية اللازمة.(روسيا اليوم)

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