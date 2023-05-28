روسيا: الغرب يلعب بالنار مع تزويده أوكرانيا بمقاتلات إف-16

حذّرت روسيا، اليوم الأحد، من أن الغرب "يلعب بالنار" بشأن تزويده أوكرانيا بمقاتلات من طراز إف-16.



ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خطط الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بالتصعيد غير المقبول.

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وقال لافروف في مقابلة صحافية اليوم الأحد: "طبعاً هذا تصعيد غير مقبول، وأعتقد أنه لا يزال هناك أشخاص عقلاء في الغرب يدركون ذلك، لكن من يملي كل شيء هو واشنطن ولندن وأتباعهما داخل الاتحاد الأوروبي، وفي المقام الأول دول البلطيق وبولندا التي تنفذ المهمة التي حددتها الولايات المتحدة، مباشرة على الأرض - إضعاف روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".



هذا واعتبر لافروف أن "واشنطن بدأت تفهم الواقع بإقرار رئيس الأركان بصعوبة استعادة أوكرانيا كافة أراضيها".



كما أشار لافروف إلى أنه في دوائر العلوم السياسية في الغرب، يجري الحديث عن تقسيم روسيا، وفي الوقت نفسه أعرب الوزير عن أمله بأن "يبتعد الأشخاص العقلاء عن الدعم المتهور لنظام النازيين الجدد الذي أنشأه الغرب بنفسه". (العربية)