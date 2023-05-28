البابا فرنسيس التقى شخصية سعوديّة بارزة... من هي؟ (صور)

بابا الفاتيكان "فرانسيس" يستضيف في مقره السكني بـ "سانتا مارتا" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ "محمد العيسى"، ويبحثان معًا القيم المشتركة، ومواجهة التطرف الديني والفكري 🇻🇦🇸🇦 pic.twitter.com/5bC0snAa5S
— The Saudi Post (@TheSaudi_post) May 27, 2023
بابا الفاتيكان "فرانسيس" يستضيف في مقره السكني بـ "سانتا مارتا" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ "محمد العيسى"، ويبحثان معًا القيم المشتركة، ومواجهة التطرف الديني والفكري 🇻🇦🇸🇦 pic.twitter.com/5bC0snAa5S