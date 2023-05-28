البابا فرنسيس التقى شخصية سعوديّة بارزة... من هي؟ (صور)

أفادت شبكة "The Saudi Post" الإخبارية الإلكترونية السعودية بأن البابا فرنسيس استضاف، اليوم الأحد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد العيسى.



وكتبت الشبكة في صفحتها على "تويتر": بابا الفاتيكان فرنسيس يستضيف في مقره السكني بـ "سانتا مارتا" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيح محمد العيسى.





وأضافت: "يبحثان معا القيم المشتركة ومواجهة التطرف الديني والفكري". (روسيا اليوم)

بابا الفاتيكان "فرانسيس" يستضيف في مقره السكني بـ "سانتا مارتا" الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ "محمد العيسى"، ويبحثان معًا القيم المشتركة، ومواجهة التطرف الديني والفكري 🇻🇦🇸🇦 pic.twitter.com/5bC0snAa5S — The Saudi Post (@TheSaudi_post) May 27, 2023 Advertisement