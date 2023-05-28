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عربي-دولي
إطلالة جريئة لعارضة أزياء إيرانية.. إرتدت "مشنقة" في مهرجانٍ عالمي!
Lebanon 24
28-05-2023
|
05:33
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لفتت عارضة الأزياء الإيرانيَّة مهلاقا جابري الأنظار إليها في مهرجان "كان" السينمائي، إذ ظهرت بإطلالةٍ جريئة جداً عكست رسالة قوية تؤكد رفض قمع الإحتجاجات في إيران وإعدام المشاركين فيها.
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وارتدت جابري فستاناً أسود اللون بصدرٍ مكشوف جاء مع إطار على شكل "حبل مشنقة" على الرقبة. وفعلياً، فقد لفتت هذه الإطلالة أنظار المتابعين بشدة، معتبرين أنَّ المشهدية التي طرحتها جابري ستتركُ صدى واسعاً لاسيما أنها جات بإطارٍ جريئ وفي مناسبة عالميّة.
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