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أمرٌ نادر الحدوث.. أردوغان وأوغلو يدليان بصوتهما في إنتخابات تركيا خلال وقتٍ واحد!

Lebanon 24
28-05-2023 | 05:48
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أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه في المعارضة كمال كليجدار أوغلو، الأحد، بصوتهما في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية.

ووسط أجواء ماطرة، وصل أردوغان إلى مركز الاقتراع في إسطنبول، في نفس وقت وصول مرشح المعارضة إلى مركز الاقتراع في أنقرة.
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ويبدو أن أردوغان وكليجدار أوغلو اختارا نفس التوقيت للذهاب إلى مركز التصويت، وهو أمر نادر الحدوث، على اعتبار أنه كان يجري في السابق التنسيق بين المتنافسين للإدلاء بأصواتهم بشكل متفرق.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" إن التزامن في إدلاء أردوغان وكليجدار أوغلو بأصواتهما قد يكون "مصادفة"، لكنه قد يعكس التقارب بينهما في النتائج.

ماذا قال أردوغان بعد التصويت؟
 
وفي تصريح له عقب التصويت، قال أردوغان: "نحن الآن أمام مرشحين اثنين للرئاسة، ونتوقع عملية انتخابية سلسة وإعلاناً سريعاً للنتائج".
 
وأضاف: "الناخبون يشهدون لأول مرة جولة الإعادة في هذا النظام الجديد، والانتخابات تأكيد على العملية الديمقراطية في تركيا، نشهد إقبالا كبيرا على عملية التصويت".
 
كليجدار أوغلو

بدوره، قال أوغلو: "أدعو الشعب التركي للتصويت للتخلص من الحكم الديكتاتوري. كذلك، أدعو الجماهير لحماية صناديق الاقتراع".
 
واعتبر أوغلو أنّ المعارضة التركية تعرضت لحملة أكاذيب كبيرة جداً"، وأضاف: "ندخل هذه الإنتخابات بشروطٍ غير عادية، ونريد أن نغير هذا الوضع الذي تعيشه تركيا وأن نعود للحرية والديمقراطية". (سكاي نيوز عربية)
 
 
 
 
 
 
 
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